El PSC defensa que hi ha «mecanismes» per rellevar Borràs encara que Junts s'hi negui

El relleu deal capdavant de la presidència delmarcarà l'inici del curs polític. Això és el que se'n desprèn de les paraules deen una entrevista a, en què ha assegurat que hi ha "mecanismes" per substituir la presidenta deal capdavant de la institució encara que Junts s'hi negui, però sense especificar quins són perquè prefereix "treballar amb discreció".El cap de l'oposició ha defensat la necessitat d'una presidència "amb plenitud de funcions" i és per això que, tal com ha explicat, ja va demanar un "" a Borràs fa unes setmanes "pel bé del Parlament" i respectant la seva. Per rellevar-la, un procés que creu que s'hauria de resoldre durant la primera quinzena de setembre, Illa ofereix el suport delIlla també s'ha referit a les paraules de Pere Aragonès aquest diumenge, en què advertia que una "que tingui una durada molt llarga" al capdavant de la presidència del Parlament "no és bona". Per això, en una entrevista a l'ACN, considerava que "la millor forma" per a evitar-ho és "l'elecció d'una nova presidència". La decisió es podria revertir si Borràs acabés sent absolta al judici pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la(ILC).En matèria de, Illa ha estès la mà a Aragonès per aprovar-los i l'ha instat a cercar elmés ampli possible. En aquest sentit, s'ha referit a altres grans acords al Parlament, com el de la llengua, que va aplegar el suport d', el PSC, Junts i els. A més, encara en referència al president de la Generalitat, l'ha desafiat a "posar Catalunya per davant de mantenir el seu".Pel que fa a les seves perspectives electorals, Illa ha detallat que ell prefereix "posar els peus a terra" i no refiar-se de les. Per això, ha remarcat que treballar per "normalitzar"i que és secundari si governa o no. En aquest sentit, ha defensat ocupar l'espai deper ser capaços d'assolir diferents pactes "segons sigui més convenient" per a la governabilitat de les institucions. Per això, també ha defensat lacom un espai de "retrobament i reconciliació" entre catalans i amb la resta de l'

