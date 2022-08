😅 ¡Ojo a la BROMA de Munuera Montero a Lewandowski!



⌚️ "Ten cuidado con el reloj"



#⃣ #DirectoGol pic.twitter.com/s0AffWDE8Z — Directo Gol (@DirectoGol) August 21, 2022

Hi ha bromes i bromes, i la d'undel Reial Societat-Barça ano va ser de gaire bon gust. En acabar el partit, en les tradicionals salutacions entre jugadors i àrbitres,va referir-se al robatori delque va patir el davanter polonès: "Et desitjo el millor. Ves amb compte amb el rellotge".L'àrbitre es referia a les escenes que es van viure a les portes de la ciutat esportivaaquesta setmana passada. Mentre el davanter delsignava autògrafs des del seu cotxe, dos lladres van obrir-li la porta del copilot i li van prendre un rellotge valorat en 70.000 euros. Per fortuna, però, elsvan detenir els infractors i van recuperar l'objecte de luxe.Malgrat l'ensurt viscut, però, res va poder aturar Lewandowski, que aquest diumenge va marcar unen la seva estrena com a golejador blaugrana en partit oficial. Tot plegat, en el que van significar els tres primers punts de la temporada pels deHernández, en una golejada per un a quatre que va completar-se amb els gols de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor