Tempestes violentes sacsegen cinc comarques barcelonines amb ratxes de vent de 70 quilòmetres hora

Avís per Temps Violent



Fins les 20 hores previsió de pedra >2cm, ratxes de vent >70 km/h, esclafits i/o tornados al Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès i Baix Llobregat — Protecció civil (@emergenciescat) August 21, 2022

Així està tota la costa del Maresme després del pas de la tempesta ⛈



Tot el que ha caigut ha anat a parar al mar 🫣#Projecte4Estacions pic.twitter.com/u9pD2U3b5Q — Projecte 4 Estacions ☀️ (@P4Estacions) August 21, 2022

📹 Vídeo | La tempesta de vent i pedra entra al Vallès Occidentalhttps://t.co/iWoUXOdX2d pic.twitter.com/99TuW932aR — NacióDigital (@naciodigital) August 21, 2022

Les previsions s'han complert i aquest diumenge una part de Catalunya en la qual no acostuma a ploure sovint, s'ha mullat. Però no només això i és que el(Meteocat) ha emès per aquesta tarda unque també s'ha complert.Protecció Civil de la Generalitat ha informat que és probable que caigui calamarsa de més de 2 centímetres,i possiblement tornats.Les comarques afectades són el Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès i el Baix Llobregat iProtecció Civil ha prohibit el bany a totes les platges de Sant Vicenç de Montalt, Caldes d'Estrac, Calella i St. Pol de Mar degut a tempesta elèctrica Des de les 17:30, els Bombers de la Generalitat han rebut. La majoria, per petites inundacions i per caiguda d'arbres i branques. Tots s'han rebut a la Regió d'Emergències Metropolitana Nord (comarques del Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental) i, ha informat el cos via Twitter. També han explicat que a Figaró-Montmany la calamarsada ha fet parar el trànsit a la C-17 i ha trencat la lluna davantera d'un cotxe. A Mataró, un cotxe amb una família dins ha quedat bloquejat a la riera de la platja de Sant Simó, però finalment els ocupants han pogut sortir-ne i tots estan bé.Laa Montcada i Reixac (Vallès Occidental)violent i s'ha hagut d'aturar entre les 18:30 i les 19:15 hores. L'estació dona servei a les línies R3, R4 i R12 de Rodalies, així com a la línia R7, que uneix Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i que no opera durant el mes d'agost. Segons l'operadora ferroviària, la interrupció s'ha produït concretament per acumulació d'aigua. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), que més tard ha desactivat.

