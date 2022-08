Troben el cos d'un cetaci de cinc metres encallat a la Barceloneta

Quasi 20 hores després de ser descobert, ningú l'ha recollit

​I un cop retirin el cadàver, què?

aquest dissabte a darrera hora de la tarda s'ha trobat el cos d'una la platja de Sant Miquel de la Barceloneta. Concretament, l'animal és al trencaonades de la platja, justament a la vorera contrària a la dels banyistes. És per això que des de la sorra no se'l pot veure. A aquest espigó de Sant Miquel, només s'hi pot arribar nedant.Quasi un dia després de la troballa, un portaveu delsha explicat a El Periódico que els experts del cos, que encara no han pogut examinar amb deteniment l'exemplar,A simple vista, sembla un dofí, però als especialistes els fa sospitar el seu color blanc i les seves grans dimensions. Si fos una balena, segons els Agents, podria ser una cria.creu que ha de ser laqui s'encarregui de moure l'animal perquè és qui té els recursos necessaris per fer-ho, ja que jurisdiccionalment el que passa a les aigües correspon a l'institut armat. No obstant això, els Agents Rurals han considerat que no és tan evident a qui li toca actuar i que no pot descartar-se que finalment hagi de fer-ho la Guàrdia Urbana de Barcelona.Així doncs, gairebé 20 hores després de ser descobert, continua sense estar clar qui acabarà retirant el cos. Mentrestant, la Unitat de Platges deEl més probable és que el cetaci, que podria portar diversos dies mort, acabi al(CRAM) en el qual els Agents Rurals li faran una necròpsia.La necròpsia potser ajuda, també, a comprendre com ha acabat l'animal en el trencaonades de la platja de Sant Miquel, un succés insòlit., especialment les balenes rorquals, que fan servir les aigües del Garraf com una zona d'alimentació. El que no acostuma a passar és veure-les tan a prop de la platja i menys a la ciutat de Barcelona.

