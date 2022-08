La resposta viral d'un local gironí a la ressenya d'un client: «El pròxim dia el turbot te'l pesques tu»

Menudo pieza, tronco. Gran respuesta velamar Costa Brava (Lloret de Mar) pic.twitter.com/RVR4MO6Lwq — Soy Camarero (@soycamarero) June 30, 2022

Lessón un espai on es pot llegir de tot. Sovint, fins i tot, faltes de respecte, desconeixement i manca d'empatia pels professionals que treballen en el sector serveis. Twitter, aquests dies, s'ha fet ressò d'un nou cas.L'amo del restaurant Vela de Mar () no s'ha callat i ha respost a unaque un client del local ha escrit a Internet. La ressenya comença així: "Lloc postureta que aparenta ser el que no és. L'encarregat de la terrassa, malament. No va deixar de mirar el mòbil (per ser més concrets el WhatsApp) ni quan estàvem pagant (desconnecta una mica, bro)". I continua: "Les dues estrelles les hi poso pel tàrtar de turbot, estava bo". La rèplica del restaurant ha rebut multitud de missatges de suport a la xarxa social.El compte Soy Camarero és el que ha compartit la resposta, que arrenca d'aquesta manera:Aparentem ser el que no som? A vegades hi ha clients que no encaixen o que tenen una idea equivocada del local. Així i tot, són benvinguts". Ara arriba la part més aplaudida, en la qual els propietaris del restaurant expliquen el motiu pel qual els seus cambrers miren tant la pantalla: "Els cambrers o encarregats prenen nota i treballen digitalment i no són bros, són professionals del sector que s'esforcen molt per atendre fins i tot a clients com tu. E, han conclòs.

