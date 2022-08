Marc Márquez respon a les crítiques: «Em retiraré si em surt dels collons»

"Me retiraré si me sale de los c****"



La entrevista de @izaskunruiz a @marcmarquez93 no va a dejar a NADIE indiferente 💥



Este miércoles, en DAZN #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/buvTtalMIr — DAZN España (@DAZN_ES) August 20, 2022

Les múltiples lesions dea l'espatlla dreta han fet que algunes veus d'aficionats al motor demanessin al català que es retirés. No han estat poques i envers les crítiques, el pilot de Repsol Honda s'ha mostrat dolgut i en una entrevista a DAZN ha respost així de contundent:La plataforma de continguts en línia ha publicat al seu perfil de Twitter un fragment amb els millors moments de la conversa amb Márquez. Una prèvia per anar obrint boca per a l'entrevista completa, que es podrà veure íntegrament el pròxim dimecres. En ella, es veu al català conduint un cotxe amb la periodista de motor. Plegatscançons com September, del mític grup Earth, Wind & Fire dels setanta. La coreografia espontània del de Cervera deixa clar, a poc a poc, es recupera de la lesió que l'ha dut. "Vull competir abans que s'acabi la temporada", aquest és el seu desig.Compte enrere, doncs, pel. A l'entrevista, es veu a un Marc Márquez il·lusionat amb la idea de complir l'objectiu i pujar a la moto aquell dia, però també s'aprecia un pilot realista:A la conversa amb Ruiz, l'esportista de Cervera també ha parlat sobre el moment que travessa el seu equip:, ha conclòs, sever.

