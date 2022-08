Moren dos ciclistes a Castellbisbal per l'atropellament d'un cotxe que ha fugit

⚫ Un #accident on hi ha implicats diversos ciclistes obliga a tallar la C-243c a Castellbisbal.



Efectius treballant @mossos @semgencat



📽 Imatges helicòpter SCT pic.twitter.com/EZelq6BLS1 — Trànsit (@transit) August 21, 2022

, un d'ells crític i l'altre de poca gravetat, en ser envestits per un cotxe a la C-243c a(Vallès Occidental), segons el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre s'ha rebut a les 10:47 i ha passat al punt quilomètric 0,5, on el vehicle ha xocat frontalment contra un grup de nou ciclistes i després ha fugit.Aquest migdia,del conductor fugat. Estava abandonat en un carrer a prop de Martorell. Els Mossos d'Esquadra, ara,i continuen investigant les causes que han provocat l'accident.Fins al lloc del sinistre, s'han desplaçat cinc dotacions delscinc ambulàncies i un helicòpter del(SEM), a més a més de cinc patrulles delsha activat el Procicat i la C-243c es manté tallada per facilitar les feines dels cossos d'Emergències.Un dels ciclistes que havia resultat ferit de gravetat en l'accident i que havia estat traslladat a laen helicòpter ha mort en arribar al centre hospitalari. L'altra víctima ha mort a la carretera.Tant el ciclista ferit crític com els de poca gravetat han estat evacuats a l'Hospital de Bellvitge. Els serveis d'emergència també han atès un altre ciclista ferit lleu, que ha estat donat d'alta in situ. Els altres membres del grup han sortitde la col·lisió. Es tractava d'un grup de vuit ciclistes.Amb aquestes dues víctimes, sónque han mort en accident de trànsit a la xarxa viària catalana.

