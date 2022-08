La producció de cervesa, en risc per la sequera?

Lai lahan provocat problemes d'abastiment que afecten diferents sectors -a ple estiu, els supermercats han de limitar la compra de gel-, però laque afecta l'estat espanyol posa en alarma el sector de l'. Segons informa El Periódico, lapodria estar en risc per la falta de pluges., el govern ha anunciat que les fàbriques del nord del país aturaran la producció d'una de les begudes més populars del món per la manca de pluja i les restriccions d'aigua que han impulsat les autoritats mexicanes per garantir els cultius i el subministrament domèstic. Mèxic és el quart país productor de cervesa, per darrera de la Xina, els Estats Units i el Brasil. Si no plou, el país no podrà continuar produint cervesa.Espanya no queda al marge ni de la inflació ni de la sequera, i per produir cervesa cal molta aigua. De fet, segons The World Wildlife Fund,de mitjana. Per ara, ja hi ha previstes restriccions energètiques per preservar les reserves de gas de cara a l'hivern. Els pantans estan al 40,4% de la capacitat i diverses autonomies, entre les quals, han pres mesures per estalviar aigua. Si no plou, la producció de cervesa podria estar en risc.

