Troben milers de peixos morts al pantà de Flix sense cap mena d'explicació

Elshan trobat milers deal riu Ebre, al pantà de Flix, a la. S'investiguen les causes d'un fet que coincideix amb unes proves a les comportes del pantà de Riba-roja i amb la reducció sobtada de l'oxigen a l'aigua. En les necròpsies dels animals i les primeres anàlisis de l'aigua no s'ha trobat cap causa evident de la mort dels animals, però s'esperen els resultats d'altres proves.Els Agents Rurals alerten que l'"és molt gran" com també econòmic per la pesca turística. Treballen amb l'Agència Catalana de l'Aigua per determinar les causes de la mortaldat i poder corregir allò que hagi fallat per evitar nous episodis. El cas es portarà als jutjats.L'(ACA) redueix la xifra de peixos morts a alguns centenars, però els Agents Rurals no descarten que siguin més de cinc mil. Les inspeccions i les recollides de mostres d'aigua i d'exemplars afectats s'han fet conjuntament i s'esperen encara els resultats d'algunes anàlisis. Finalment, les causes de la mort d'una llúdriga que es va trobar a la zona es desvincula d'aquests fets.L'episodi de mortalitat de peixos es va produir fa just una setmana i ha estat "indiscriminada i massiva". "Han mort silurs grans, i alevins de peixos de totes les espècies, carpes, black bass, luciopercas... Tot ha mort", ha lamentat Miquel Àngel Garcia, cap dels Agents Rurals a les Terres de l'Ebre. Una hipòtesi és que s'hagi produït algun fenomen natural "d'explosió de microorganismes, bacteris, microalgues o protozous en general, que havia passat en algun cas puntual abans".L'ACA apunta que els peixos van morir per anòxia, per la falta sobtada d'oxigen a l'aigua, un fenomen que asseguren que és habitual a l'estiu, en períodes llargs de sequera, quan els cabals del riu baixen o la làmina d'aigua és molt fina i les temperatures molt altes.El cas és que la mortaldat de peixos s'ha produït aigües avall de la presa de Riba-roja d'Ebre, a l'embassament de Flix. Entre els dies 27 de juliol i l'11 d'agost, es van fer unes maniobres a les comportes de Riba-roja. Com assenyalen els Agents Rurals, les estacions de mesurament dels paràmetres de l'aigua de la CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) van detectar "canvis en l'oxigen" durant les maniobres de parada i posada en marxa de la turbina. Tot i la relació i coincidència, encara "no està clar" per què s'ha produït l'anòxia.Des de l'Agència Catalana de l'Aigua recorden que les aigües profundes dels pantans de vegades "són més pobres" en oxigen, i no descarten que aquesta pugui ser la causa. "No utilitzen cap líquid tòxic. És una qüestió bastant tècnica. Investiguem d'on es recullen les aigües que es llancen d'un pantà a l'altre", ha detallat Miquel Àngel Garcia. El cap dels Agents Rurals ha apuntat que "no seria, en tot cas, una causa de negligència clara", sinó que la causa estaria relacionada "amb les característiques de l'aigua als pantans de Riba-roja i Flix", aquest segon, un embassament petit i amb un cabal actualment "molt reduït", "on qualsevol canvi de les característiques de l'aigua pot provocar això".El que queda descartat, tant per l'ACA com pels Agents Rurals, és que s'hagi produït algun abocament al riu o s'hagin usat productes químics. A tot, continuen a l'espera d'alguns resultats analítics al laboratori i es vol revisar "amb calma" la sèrie històrica de dades de l'estació automàtica de l'ACA i la CHE.Des de l'Agència avisen que s'emprendran actuacions si s'acaba determinant alguna anomalia i els Agents Rurals volen presentar el cas al jutjat pel seu gran impacte ambiental i econòmic. "Estem preparant les diligències per al jutjat, sigui quina sigui la responsabilitat. És una petita catàstrofe mediambiental important i el jutjat ha d'analitzar els fets i dir la seva, decidir si hi pot haver algun tipus de responsabilitat", ha defensat Garcia.Per la seva banda, Agents Rurals i ACA volen arribar al final de la qüestió i resoldre la causa de la mortalitat de peixos al pantà de Flix per identificar-la i corregir-la, i així "evitar nous episodis de cara a futur". "Estem treballant en aquest sentit", ha afegit el cap dels Rurals a l'Ebre.nseqüències per la pesca turística.

