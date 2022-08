Vídeo | El búfal més afortunat del món

Iba a escribir que es una pelea de leones hasta que he visto que es un vídeo sobre el búfalo más afortunado del planeta.



pic.twitter.com/E7LAj7u54T — Xavier Aldekoa (@xavieraldekoa) August 19, 2022

N'hi ha que tenen sort. Les xarxes han viralitzat un vídeo en aquestes últimes hores en què apareix, probablement,. El periodista especialitzat en Àfricase n'ha fet ressò a Twitter -la seva piulada ja compta amb més de 40.000 agradaments- i ho té clar: "Pensava escriure sobre una baralla de lleons fins que he vist que és un vídeo sobre el búfal més aforunat del planeta".No hi ha res més a dir. Un grup dehavia capturat un búfal i, de sobre, dues lleones comencen a barallar-se per motius desconeguts. El lleó que aguantava la presa pel coll no se'n sap avenir. A mesura que els animals es van centrant en la, el búfal veu una oportunitat per escapar i, poc a poc, perquè està ferit, aconsegueix fugir. El seu dia de sort. Els lleons, un cop acabada la discussió, hauran de tornar a caçar.Aquí podeu veure el vídeo:

