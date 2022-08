La recepta d'Alex Salmond per fer «més probable» la independència

L'ex-primer ministre d'Escòciaha recalcat la importància de planificar i seguir una bona "estratègia" perquè qualsevol nació pugui avançar cap a la independència. Ho ha fet durant la conferència que ofert aquest dissabte a la tarda a(Conflent) titulada El dret a la independència, en el marc de la 54aSalmond ha reconegut també quea seguir per aconseguir la independència" i ha afegit que si no "Escòcia ja seria independent". Tanmateix, ha assegurat que sí que hi ha uns "requisits per fer més probable l'èxit". Alguns són consolidar, fer-ho per la via pacífica o assegurar-se una bona comunicacióSalmond va aconseguir pactar amb elun referèndum d'autodeterminació per a Escòcia, que es va celebrar el 2014, quan ocupava el càrrec de primer ministre. Ha explicat que "no va ser fàcil", però que la via per assolir-ho anava lligada a una bona estratègia i a tenir reservades altres propostes per arribar a un pacte amb Downing Street.Aquesta tarda, ha començat la conferència a Prada –en conversa amb la representant de la Universitat Catalana d'Estiu Anna Arqué– detallant que compararia aquest procés amb els de Catalunya i d'Irlanda. ", ni perquè siguin casos idèntics; ho faig perquè hi ha força paral·lelismes", ha aclarit.Una de les similituds descrites ha estat el canvi que han sofert les tres nacions el darrer segle. Catalunya ha deixat enrere la dictadura, Escòcia una administració colonial i Irlanda el govern titular de l'últim. Salmond ha qualificat el canvi d'escenari polític d'"èxit", tot i recordar que el procés d'independència continua actiu als tres territoris.A més, ha dit que encara que "el camí sembli llarg i desesperi", les condicions per assolir la independència són "millors que mai". I ha posat l'exemple d'Escòcia: "Fi en tenim, ridícul pensar que hi hauria partits nacionalistes i que faríem un referèndum i s’ha fet".Tanmateix, ha reconegut que no hi ha cap fórmula secreta per aconseguir la independència d'una nació. "No puc garantir cap recepta infal·lible a seguir per aconseguir la independència, però puc suggerir alguns requisits per fer més probable l'èxit", ha dit. D'entre les diverses condicions, ha destacat construir-la sobre unes bases culturals fortes que també defensin la llengua, fer-ho per la, preparar una visió clara dels motius i assegurar-se el suport d'alguns mitjans de comunicació.Per sobre de tot, però, ha ressaltat la importància de seguir unai ha afirmat que aquest és el paper de la classe política, que "ha de preveure respostes per tots els escenaris possibles". I ha afegit que la campanya i la mobilització "la fa la ciutadania".Salmond ha acabat el seu discurs amb una reflexió sobre la importància deque lluiten per assolir la independència: "Cal establir aliances per ser més forts". I ha reflexionat sobre l'anhel de llibertat que, ha dit, "no va de diners: va de considerar que ens podem governar millor que com s'està fent".

