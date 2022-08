Aragonès reclama escollir una nova presidenta del Parlament per evitar la interinitat

Junts al capdavant del Parlament

Sortida de Junts del Govern?

El president del Govern,, ha advertit que una "interinitat que tingui una durada molt llarga" al capdavant de la presidència del"no és bona". Per això considera que "la millor forma" per a evitar-ho és "". Així s'ha pronunciat en una entrevista amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN). La decisió es podria revertir si la presidenta suspesa de la cambra,, acabés sent absolta al judici pel presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la(ILC). D'altra banda, el cap de la Generalitat ha assegurat quesabia abans que se li obrís judici a Borràs que ERC demanaria suspendre-la si no s'apartava ella.El cap del Govern no ha tornat a parlar amb Borràs un cop ha estat suspesa . De fet, l'últim cop que va conversar-hi va ser en el darrer ple, la setmana prèvia a la decisió de la mesa d'aplicar-li. Aragonès, que també és el coordinador nacional d'ERC, ha sostingut que el millor que hauria pogut passar és que Borràs decidís apartar-se per voluntat pròpia, "per protegir la institució i intentar deixar tan neta com sigui possible la seva defensa judicial". "Però al final hi ha un reglament i", ha dit.També ha assegurat queque els republicans prendrien a la mesa abans que el TSJC enviés a judici a Borràs. "N'havíem estat parlant, i havíem demanat insistentment que s'apliqués el 25.2 – en què la suspensió la demana el mateix diputat afectat-. Si no, [vam dir que] demanaríem l'aplicació del 25.4, perquè el reglament s'ha d'aplicar", ha argumentat. Aquest apartat fixa que la mesa "ha d'acordar la suspensió de drets i deures parlamentaris de manera immediata" un cop sigui ferm l'acte d'obertura del judici oral en casos d'acusació per delictes vinculats a la corrupció.A inicis de setmana, Junts va demanar a la Mesa que reconsideri l'acord sobre la suspensió i apunten que aquesta petició servirà per "esgotar tots els recorreguts administratius" abans d'obrir la via judicial a Europa. "Ells prenen les decisions que consideren oportunes, i nosaltres ho respectem", s'ha limitat a dir Aragonès. ERC ja ha avançat que els seus membres a la mesa -Alba Vergés i Rubén Wagensberg- seran "coherents" amb la decisió de suspendre Borràs i no canviaran de criteri. Però el president del Govern no veu bé que les institucions estiguin "en una situació d'interinitat forçada". Veu "imprescindible" que Junts, per donar compliment a l'acord entre els dos partits segons el qual, plantegin "un mecanisme perquè el lideratge del Parlament se segueixi exercint per part d'un diputat del seu partit"."La millor forma per a evitar aquesta interinitat és l'elecció d'una nova presidència del Parlament. I que, en tot cas, si després del judici Laura Borràs és absolta,", ha suggerit. "ERC no té gens d'interès a tenir la presidència de la cambra mitjançant una substitució davant aquestes circumstàncies no volgudes", ha dit, tot i que ha garantit queArran del cas Borràs, Aragonès ha fet una crida a, però "si algú considera que ha de prendre una decisió" sobre la–com han plantejat alguns sectors de Junts-, "que la prengui". El president de la Generalitat ha dit que tots els seus consellers compten amb la seva confiança i que, per tant,en la composició de l'executiu.De fet, preguntat per si considera que Junts ha actuat sempre amb lleialtat, Aragonès ha respost que "si cregués que no ha estat així", hauria pres decisions respecte a la continuïtat de l'executiu. Després del canvi a la cúpula de Junts, ara amb Borràs com a presidenta i amb Turull com a secretari general, Aragonès considera que la"continua sent útil".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor