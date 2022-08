La dona de Lewandowski llueix de família en català a Barcelona

👏🏻 La mujer de Lewandowski integrando el catalán en sus redes #barça @JijantesFC pic.twitter.com/ky5lM2aQeW — Gerard Romero (@gerardromero) August 20, 2022

ha canviat elpel, i això comporta també deixarper aterrar a Barcelona. Dues ciutats molt diferents i, per tant, una adaptació del davanter polonès i de la seva família a un nou entorn. Un canvi de vida que, pel que sembla, els Lewandowski estan disposats a fer. O almenys això és el que demostra el missatge d'a Instagram.En català i a, la dona de Lewandowski ha volgut lluir de família: "Espectaculars moments amb la meva família. Barcelona dona moltes opcions". En les imatges compartides a través de la xarxa social es veu al noudel Barça i a laque tenen en comú en una platja de la capital catalana.Tot després d'unaque aquesta setmana ha tingut un episodi complicat que per fortuna ha acabat en anècdota. El jugador del Barça, mentre es dirigia a la ciutat esportiva del club, es va aturar amb el cotxe per signar unsals aficionats. Va ser llavors, quan dos lladres van robar-li un rellotge de 70.000 euros . Per fortuna, però, elsvan detenir els infractors i van recuperar l'objecte de luxe.

