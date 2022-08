Quin és el significat real de la bandera groga de les platges?

¿#SabíasQue la bandera amarilla significa "prohibido el baño donde el bañista no toque el fondo con la cabeza fuera"?

¡Sé prudente! 🏊‍♀️🆘 #Vacaciones2022 🌅 #VeranoSeguro2022 pic.twitter.com/sZHLLlxtmJ — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) August 17, 2022

Aquests són els tres colors amb què pot onejar lade les. És important quin és el color en cada moment, ja que indica si ens podem banyar o no, donada la condició del mar. La verda informa que el bany està permès i és totalment lliure, la vermella, en canvi, que està prohibit. I laSempre s'havia dit que indicava un bany amb precaució, però aquesta setmana la Guàrdia Civil ha fet una piulada que no ha deixat indiferent, ja que ha revelat quin és el".Així, quan la bandera groga oneja a la platja els banyistes poden entrar a l'aigua sense problemes però amb unimportant. Només poden entrar i banyar-se fins al punt on deixen de tocar al fons amb el cap fora de l'aigua i, per tant,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor