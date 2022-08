Primark retira un producte infantil perquè conté substàncies cancerígenes

Plat de Winnie the Pooh de Primark retirat del mercat Foto: Primark

ha anunciat ladel mercat d'unperquè contéLa cadena de botigues de roba i productes de la llar ha demanat a tothom qui l'hagi comprat que el retorni com més aviat millor. Es tracta d'unamb la forma del famós os groc"El producte de menjador infantilno compleix amb els estàndards habituals de seguretat de Primark", ha comunicat la companyia. L'empresa ha indicat que contéque superen els nivells permesos per les lleis de la Unió Europea i, per tant, suposen un risc per als nens si l'ingereixen. De fet, un enverinament per plom pot causar dolors abdominals, vòmits i estrenyiment. Per la seva part, el formaldehid pot causar nàusees, mal de cap, marejos i problemes hormonals.Primark ha detallat que el plat va sortir a la venda el desembre passat, concretament el dia 17. Donat el temps que ha passat,el producte a la seva botiga més propera tant si tenen el tiquet de compra com si no el guarden. A més, han ofert una alternativa: completar unalde l'empresa per obtenir el reemborsament.

