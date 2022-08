Mor ofegat un home de 71 anys en una cala de Roses

Unde 71 anys haaquest dissabte a la tarda ofegat a la Cala Pelosa de(Alt Empordà), una zona que no disposa de vigilància de socorrisme. Segons ha informat Protecció Civil, el telèfon d'emergències 112 ha rebut a les 15.59 hores l'avís d'una embarcació que havia rescatati que l'havia traslladada fins a la platja, on uns banyistes l'estaven intentant reanimar.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) hi ha desplaçat una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat, peròde nacionalitat, malgrat les maniobres cardiopulmonars. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les diligències del cas.Amb aquesta són 21 les persones que han perdut la vida a les platges catalanes aquest estiu. Aquest mateix dissabte un home ha mort a l'Hospital del Mar de Barcelona després de gairebé ofegar-se a la platja de la Barceloneta a primera hora del matí.

