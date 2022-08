Descàrregues elèctriques i ungles arrancades: la tortura a un milicià català a l'Iraq

Este barcelonés viajaba a las montañas iraquíes para unirse a una guerrilla kurda. Agentes bagdadíes le “trincaron” y, tras ser cegado con capucha, le arrancaron las uñas y le aplicaron descargas eléctricas



Unde 46 anys va serpera principis de juny: li van aplicar descàrregues elèctriques i li van arrancar les ungles. Els captors pretenien quesobre la guerrilla, ja que es destinava a oferir els seus serveis per tercer cop a lasegons informa Público aquest dissabte.El barceloní havia sortit en direcció a Bagdad dies enrere i els seus companys de la unitat internacional de la milícia l'esperaven el passat 3 de juny perquè s'hi unís. L'home no donava senyals de vida i, finalment, una setmana després, un dels comandaments kurds va recórrer als agents d'intel·ligència que van confirmar elEls militars buscaven i: volien saber lescartogràfiques de la milícia a la qual s'havia d'integrar el barceloní. De fet, els captors teniende l'estat espanyol queen milícies kurdes, tal com explica ell mateix a Público, i el van amenaçar de ser lliurat als

