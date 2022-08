Vilalta urgeix l'independentisme a reconstruir el consens estratègic i a tornar a teixir complicitats

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC,, haqueestigui "" o "desorientat", però ha admès que "ni en consens estratègic".Des de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Prada, Vilalta ha urgit a "també per "generar confiança" i sumar més gent al projecte. "Quan hem estat capaços de fer això, hem crescut", ha assenyalat Vilalta. I s'ha queixat que "últimament hi ha qui vol repartir carnets de bons o dolents, de traïdors o no traïdors" i això "fa petit" l'independentisme: "És un error, no ens fa guanyadors ni atractius".D'altra banda, ha posat "" peren l'àmbit, també en sectors como el. I és que, per a Vilalta, "hi ha marge d'enfortiment, de millora i de creixement", i per això, ha explicat, "cal picar pedra".Sobre la, Vilalta ha dit que els republicans -que en les darreres dues reunions s'hi han assegut sense cap membre del Govern de Junts- haurien volgut que hi hagués. Però ha excusat que el procés de resolució del conflicte polític és "complex i llarg".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor