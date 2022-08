La Torre Eiffel pot tenir «greus problemes»: ​necessita una reparació completa

Laestà completamenti necessita una rPer això ja se li està aplicant unacosmètica, valorada en 60 milions d’euros, per preparar-la per a la cita que marcarà la capital francesa el 2024: és la seu delsSegons diversos informes confidencials de la darrera dècada filtrats recentment a la premsa francesa,de la torre és, ja que pot patirDe fet, alerten que la pintura no s'enganxa bé al ferro i dona més espai al rovell. Això passa perquè no es treuen les capes de pintura anterior., explica el director d'una de les empreses que han elaborat l'informe a TV3. L'actual campanya de pintura preveia decapar-ne el 30% de la superfície, però finalment només s'ha fet en un 5%.La torre dede 324 metres d’altura, construïda pera finals del segle XIX, és un dels llocs més visitants del món, amb sis milions a l’any. Va suposar una fita històrica en la construcció amb ferro, que es va inaugurar amb motiu de l'Exposició Universal de París el 1889.La SETE, la societat que explota la Torre Eiffel, no contempla tancar durant molt temps l’accés pelsque es perdrien. De fet, la pandèmia de la Covid-19 ha dificultat encara més les tasques de reparació, ja que ara no es poden permetre el luxe de mantenir-la tancada als turistes després de dos anys sota mínims.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor