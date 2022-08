​«No em van deixar entrar a la discoteca per marroquí»

Més "extravagant" el que sí que va entrar

Més seguretat per les punxades

Els dos joves reconeixen que hi havia un dispositiu de seguretat important i que ell no va ser l'únic. "Molta de la gent de la cua es va quedar fora", recorden.



Arran dels casos de punxades que han tingut lloc arreu de Catalunya, aquesta discoteca ha muntat una nova infraestructura de seguretat per evitar que s'hi donin casos. Per aquest motiu, també es fan escorcolls en entrar a l'establiment. "Volem que la gent s'ho passi bé i se senti segura", conclouen.

L'últim dissabte de juliol, en Biel Ordeix i en Salah Haddad, amics i veïns de Sant Julià de Vilatorta, van decidir anar de festa a la, a Gurb. Però no van poder entrar tots dos. En Salah es va quedar a les portes.Els dos amics. "No em van deixar entrar per marroquí", diu en Salah a, a través de videotrucada. "No em va fer falta ni ensenyar el DNI", ens detalla, lamentant que se'l jutgi pel seu físic i el seu origen. Alhora concreta quepel qual li van denegar l'entrada.El que sí que va poder entrar va ser en Biel, que ha animat al seu amic a fer pública aquesta situació. "", relata. En Salah no denunciarà el cas, però finalment ha volgut exposar-lo. De fet, ja havia entrat alguna altra ocasió al local i mai s'havia trobat vetada l'entrada.Per la seva banda, des de la discoteca. En declaracions aaquest diari remarquen quedel client. De fet, subratllen que a dins hi entren persones de tots els orígens i també n'hi treballen.Atribueixen que es quedés a fora pel nou. Des de fa uns mesos s'ha canviat la direcció de la discoteca que haper entrar. Les normes per accedir-hi, doncs,i es miren més la vestimenta o els pentinats.Als dos joves els trontolla aquest argument de la vestimenta, ja que precisament. Anava "més extravagant" amb uns pantalons texans "molt esparracats". En canvi, en Salah vestia una samarreta i uns pantalons "normals". Al final, doncs, es va quedar a fora el que menys s'ho esperava.

