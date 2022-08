La pluja es nega a marxar: cinc comarques en perill aquest diumenge

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dg. de 12:00 TU a dg. 18.00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/hilNaXLVlk — Meteocat (@meteocat) August 20, 2022

Laha estat la protagonista indiscutible d'aquesta setmana després de molts dies marcats per temperatures més altes de l'habitual. Tot i que les previsions meteorològiques marquen un augment de les temperatures i el predomini del sol, la plujadel tot i aquest diumenge hi haSegons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions poden superar els 2. A més, poden anar acompanyades localment de tempestes i, en alguns punts, portar calamarsa. Concretament, les comarques en perill són el, i el perill es concentra sobretot entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.Per ara, elési no es preveu que es repeteixin els escenaris d'aquests darrers dies en què en alguns punts del territori s'han superat els 20 litres per metre quadrat en mitja hora sobradament. Concretament, a Aldover i a Horta de Sant Joan es van arribar als gairebé 70 i 60 litres per metre quadrat. A les comarques del Camp de Tarragona es van arribar a veure pedres de la mida d'un ou acompanyades de ratxes fortes de vent.

