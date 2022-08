Feijóo defensa tornar a incloure al codi penal el delicte de referèndum il·legal

El president del PP,, ha defensat aquest dissabte tornar a incloure al codi penal el delicte de, que va ser derogat durant el govern de Zapatero. Feijóo ha dit que en totes aquelles coses il·legals cal que existeixi "claredat i concreció", i per això ha argumentat que cal tornar a castigar la convocatoria de referèndums quan aquests no es facin d'acord a la legalitat. "No em sembla cap cosa fora de lloc", ha dit.De tota manera, el dirigent conservador ha dit que no reu que l'independentisme torni a la "rebel·lia" si el PP guanya les eleccions perquè ja coneix la "contundent" doctrina del. Justament divendres, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va dir que mantindrà l'aposta per la taula de diàleg encara que hi hagi un canvi de govern a la Moncloa, perquè no vol que sigui la part catalana qui abandoni la via de la negociació.En una entrevista a Europa Press, Feijóo ha assegurat que si arriba al govern espanyol tindrà unaper parlar amb el seu president sobre com "invertir més i millor", quina és la "millor política industrial" i com es pot recuperar el "protagonisme econòmic que Catalunya ha perdut en els darrers anys". De la carpeta independentista, res de res.De fet, preguntat sobre la reforma del delicte de sedició, Feijóo ha proposat que per avançar en lade la política cal que "els polítics no delinqueixin". "No podem utilitzar la nostra responsabilitat política i el nostre poder per delinquir i després pactar modificacions dels codis que nosaltres continuarem infringint", ha dit. "No negociaré amb gent que delinqueix que desapareixin del codi penal les actituds delictives que ells protagonitzen", ha deixat clar.Per a Feijóo, quetingui "la clau de la governabilitat" a Espanya, és un "problema". Segons el líder del PP, la majoria de la societat espanyola "no és lliure" perquè depèn d'una minoria com l'independentisme. "Quan les minories s'imposen a les majories, les majories perden els seus drets i llibertats", ha assenyalat. L'origen de l'actual situació, ha relatat, neix amb el Pacte del Tinell de Zapatero i el PSC, que ara, diu, està "en la seva màxima potència".El dirigent popular també ha parlat sobrei ha dit que el català és un idioma queperquè és una "riquesa important des del punt de vista cultural de Catalunya", i ha remarcat que això és compatible amb "no declarar l'espanyol llengua estrangera a Catalunya.

