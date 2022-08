Mor un motorista de 52 anys en un accident a Barcelona

Unde 52 anys ha mort aquest dissabte a la matinada en un accident al districte barceloní de. Segons un comunicat del consistori, el sinistre ha passat quan passaven vint minuts de la mitjanit al carreri les causes encara s'estan investigant. Fins al lloc s'han desplaçat dotacions de la(UIPA) de lai del(SEM).A més, l'Ajuntament ha activat el servei de suport psicològic del(CUESB) per atendre els familiars de la víctima. Setze persones han mort en accidents de trànsit a Barcelona aquest any. Tretze de les víctimes mortals eren motoristes, dues eren vianants i una era un conductor de cotxe.

