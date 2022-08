Set trucs per desconnectar de veritat durant l'estiu

Avisa que estàs de vacances

Silencia grup

Aparca el mòbil

Hobbis i vida social

Llegir i natura

Si has de treballar, que sigui una estona concreta

Tornar a poc a poc

"Estàs de vacances? Et volia comentar..." Sí, estic de vacances i vull. Aquestes setmanes és habitual rebre correus electrònics o whatsapps d'algun despistat que no sap que estàs de vacances. Amb elsi les, és difícil desconnectar del tot, encara que siguin mesos d'estiu. Tal com informa RAC1, hi ha trucs que et poden ajudar assolir aquest objectiu, però t'avisem que caldrà que hi posis força de voluntat.És important, abans de marxar de, avisar tothom que estaràs desconnectat. Segurament no evitaràs el típic missatge de "que estàs treballant?", però en general la gent sabrà que no hi ets. Ho podeu fer per WhatsApp o activant l'opció del correu electrònic de resposta automàtica avisant que esteu de vacances.Una opció que us pot ajudar és silenciar els(o fins i tot sortir-ne) idel mail i de les xarxes socials. Això us facilitarà no estar tan pendents del mòbil.. No cal portar-lo sempre a sobre i és recomanable deixar-lo aparcat durant els àpats i abans d'anar a dormir. A taula, més val una bona conversa. I abans d'anar a dormir, molt millor llegir un llibre o simplement descansar, més que no pas repassar Twitter o Instagram.L'estiu és un bon moment per recuperarque durant l'any, per culpa de la feina, no podem fer. També és un bon moment per a trobades familiars o d'amics, fer activitats i àpats, i oblidar la rutina.Lai laborals ajuda també a desconnectar. Un bon llibre o un passeig són bones maneres de gaudir de l'estiu.Si heu d'estar pendents de la feina d'alguna manera, és molt recomanable dedicar unaal dia, més que no pas estar pendent del telèfon pocs minuts durant tot el dia. Definiu unes hores per la feina i després, desconnecteu.Les vacances no duren per sempre i quan torneu a la feina més val fer-ho (si podeu). Per això, és recomanable tornar uns dies abans a casa, si heu marxat fora, i recuperar algunes rutines abans del "xoc" de tornar a treballar al 100%.

