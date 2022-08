L'últim repte matemàtic viral: ets capaç de resoldre'l?

Otro acertijo matemático, ¿te atreves?



Durante este mes iré poniendo los acertijos que más os han gustado en 2022



¡Buen verano! pic.twitter.com/KyQTAiNxIA — disfrutalaciencia (@disfrutalacienc) August 4, 2022

Com deia la cançó, l'agost és un mes "feixuc i mandrós", i per això entre vermuts, piscines i migdiades hi ha qui aprofita per resoldre endevinalles,, sudokus o jocs que permetin esquivar les hores de mes sol sense suar gaire. A lessón habituals els problemes matemàtics, alguns de més dificultat que d'altres.El professor de Física i Química i divulgador científic, que compta amb prop de 20.000 seguidors a Twitter, ha compartit diverses endevinalles. Una d'elles, que ha fet esprémer el cervell a més d'un, és aquest:Aquests reptes són habituals i lesindiquen que hi han pensat durant una estona. Hi ha diverses opcions per arribar al resultat, però depenent de quin camí agafis pots arribar a resultats diferents i correctes.El professor Gutiérrez ha dit, en resposta als comentaris, que hi ha dues possibles solucions: són. Hi esteu d'acord? Us llegim als comentaris!

