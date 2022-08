Mor Josep Espar Ticó, activista catalanista i un dels fundadors de Convergència

Allau de mostres de condol

El polític, advocat i mecenes catalàha mort aquest dissabte als 94 anys. Nascut a Barcelona l'any 1927, aquestva ser també un dels fundadors dei va rebre la Medalla d'Honor de Barcelona, la Creu de Sant Jordi, el 1984, i el Premi Canigó, el 2020.durant el, va estar implicat en elsde 1960, en què un grup d'activistes catalanistes va entonar El Cant de la Senyera al Palau de la Música amb Jordi Pujol com un dels estrategs. El primer en cantar va ser, precisament, Josep Espar Ticó.També va estar implicat en la campanya contra, falangista i director de La Vanguardia, i a l'impuls del, lai la creació de la revista, l'activitat clandestina del grup catòlic CC, la campanya Volem bisbes catalans! o el diari. Va impulsar l'editoriali va ser un dels fundadors de la discogràfica Podeu recuperar la darrera entrevista que va concedir a NacióDigital ara fa dos anys, amb motiu del Premi Canigó que li va concedir la(UCE). En la conversa, Espar Ticó analitzava l'actualitat política catalana i ressaltava la necessitat d'un lideratge i d'aconseguir més suports per cridar l'atenció d'Europa. En l'edició de l'UCE de 2020, Espar Ticó va ressaltar la feina feta pels joves catalanistes dels anys 50 fins a recuperar les institucions i se'l va homenatjar per la seva "persistència patriòtica".Des que ha transcendit la notícia, diversos polítics catalans se n'han fet ressò i n'han destacat el seu compromís amb el país, la cultura i la llengua. El president de la Generalitat,, ha dit que Espar Ticó va fer de l'estima per Catalunya la seva raó de viure. La presidenta del Parlament suspesa,, n'ha ressaltat la lucidesa sobre la Guerra Civil. També ha lamentat el traspàs d'Espar el vicepresident,, i el conseller d'Economia,, que l'ha definit com un "activista valent" i "de conviccions insubornables". La consellera de Cultura,, ha remarcat la seva defensa de la cultura i la llengua, que li van valer la creu de Sant Jordi.Els exconsellersl'han qualificat de "patriota". L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assenyalat que Espar i la seva generació "van fressar camins que semblaven intransitables i en condicions molt adverses", i que van "revertir la desfeta que auguraven els vencedors". Des d'i l'també s'ha lamentat la seva mort.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor