Calçotets sota el banyador, una moda que pot ser perillosa

Qui no ha portat? Els més joves segur que ho han fet o tenen amics que ho fan a la platja o a la piscina. Es tracta d'unaque comença amb els surfistes però que ja s'ha fet habitual en molts banyistes. Aquesta pràctica, però, pot ser perillosa, segons ha explicat el divulgador sanitaria través del seu perfil a Twitter "Enfermera Saturada", amb més de 192.000 seguidors.Portar calçotets sota el banyador pot reduir laper l'augment de la temperatura escrotal i fa que la roba trigui més a assecar-se, cosa que augmenta el. L'expert també apunta quedur calçotets sota el banyador, però això pot ser subjectiu. Ara bé, el que és un fet demostrat és que si entra sorra de platja dins dels calçotets pot provocarSi sou dels que seguiu aquesta moda, ja teniu alguns arguments per deixar de fer-ho. Héctor Castiñeira combinaa Twitter i col·labora en diversos mitjans com RNE, Radio Galega, Antena3 o TVE, i també escriu a El Mundo. Ha publicat el llibre Orgullo Enfermero. Ni héroes ni villanos, lo que siempre fuimos (Penguin Libros), sobre com les infermeres van lluitar contra la Covid-19.

