TV3 i Catalunya Ràdio, a punt per la tornada de vacances: totes les novetats

TV3

Catalunya Ràdio

estrenen la campanya conjunta de la nova temporada, que convida “l’audiència a tornar a casa per veure i sentir la programació que posaran en marxa els mitjans de la CCMA a partir del setembre”. Segons ha informat laen un comunicat, la campanya, que té com a lema "", s’emmarca en una nova etapa dels mitjans públics, que aposta per fer créixer les sinergies entre la televisió, la ràdio i els mitjans digitals.Durant l’espot, els presentadors dels mitjans de la CCMA posen a punt ‘la casa’ per donar la benvinguda i convidar l’audiència a entrar-hi. Tot plegat, seguint el ritme que marca la peça musical que inaugurarà la temporada, produïda per, més conegut com a Sr. Chen, raper i productor que ha col·laborat amb artistes com Guillamino, Lildami, Tote King i Tremendo, entre d’altres.La CCMA ha destacat que la nova direcció de TV3 i Catalunya Ràdio afronta una programació que aposta per la, amb una atenció especial als programes infantils. Tot plegat, amb una gran oferta de continguts digitals i transmèdia, a més de noves propostes en format podcast, amb els quals elsde la CCMA es proposen mantenir el lideratge una temporada més.Entre les novetats anunciades, Televisió de Catalunya renovarà el day time, amb canvis d’horaris d’emissió i de cares al capdavant del programa Els matins, que presentarà; Tot es mou, que continuarà amb, i Planta baixa, amb el retorn d’a la televisió pública.Aquesta tardor, TV3 també recuperarà un dels gèneres d’humor amb més tradició a la televisió de tot el món: un late show diari, Zona Franca, presentat pel còmic. D’aquesta manera, torna un clàssic que es reinventa en “un format descarat especialment adreçat al públic jove, amb molta presència al món digital”. Serà una de les propostes per a les nits televisives, en què tornaran èxits com El foraster, Persona infiltrada, Crims, Polònia i Joc de cartes, i s’estrenaran programes com El col·lapse, un nou format d’entreteniment per als dissabtes a la nit.El canal, que posarà en marxa un nou projecte amb l’objectiu de tornar a ser un referent en l'imaginari dels infants, presentarà una oferta transmèdia, omnicanal i multipantalla per mantenir en el món digital els valors de comunitat i servei públic.Catalunya Ràdio obrirà la temporada amb l’objectiu de continuar creixent, tot partint de la reeixida proposta de l’any passat. El matí de Catalunya Ràdio, amb, connectarà cada dia els oients amb l’actualitat, l’anàlisi i la reflexió, i tornarà a tenir la cloenda irònica, humorística i transgressora de L’última hora del matí de Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb, acompanyarà, per segona temporada, els oients des de l’hora de dinar fins al vespre, quan prendran protagonisme programes com Tot costa, El búnquer o Adolescents XL.Els espais informatius i esportius radiofònics seguiran prenent el pols a tot el que passi a Catalunya i arreu del món, amb els butlletins informatius, el Catalunya migdia, el Catalunya nit o el Tot gira, mentre que els caps de setmana tornaran a estar farcits de continguts dels àmbits més diversos. Des d’El suplement, que arriba a la 35a temporada, fins a Crims, Solidaris, Un restaurant caníbal a Berlín, Les dones i els dies, Revolució 4.0 o Ciutat Maragda.

