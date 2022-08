Les denúncies per ocupacions d'habitatge baixen als nivells prepandèmia

El pic de denúncies: l'any 2020

Baixen a Barcelona, Terrassa o Sabadell

A l'alça els casos a Salt, Mataró o Rubí

Elshan rebut un total deper ocupació d'habitatge el 2021, un 7% menys que el 2020, any d'esclat de laen què es va arribar a les 7.859 denúncies. Per contra, la xifra registrada el 2021 s'assimila a la del 2019, quan el cos policial va rebre 7.218 denúncies, un 1,4% menys.Els municipis amb més denúncies acumulades l'any passat són(1.252),(577),(254),(238),(233),(167),(134),(132),(132),(126) i(93). D'aquests, Salt és el municipi amb més denúncies per habitant, seguit de Badalona, Rubí i Mataró.Així s'observa en dades facilitades pea través d'una pregunta parlamentària. Segons aquestes dades, coincideix que l'any 2020, el de més denúncies, també és el que requereix més actuacions policials: 9.516. El 2021 se n'han fet 7.957 i el 2019 van ser 8.757.En els municipis destacats prèviament, la majoria de les actuacions dels Mossos l'any passat van ser motivades perparticular, si bé també hi ha altres causes com ara discussions verbals, agressions o assistència a agents judicials.Segons s'observa en les dades facilitades pel Departament d'Interior, la comparativa entre el 2019, el 2020 i el 2021 segueix una tendència genèrica en la qual el pic de denúncies s'assoleix l'any 2020, any en què es va decretar l'estat d'alarma i el confinament arran de la pandèmia de la covid-19. Amb tot,Per exemple, a Badalona les dades són similars -580 el 2019 i 577 el 2021- amb una baixada l'any 2020, quan va haver-hi 502 denúncies. El mateix passa a Tarragona -99 el 2019 i 93 el 2021- amb un augment, en aquest cas, el 2020, quan es va assolir la xifra de 121 denúncies.En el cas de Barcelona les denúncies d'ocupació d'immoble han baixat progressivament: 1.346 (2019), 1.311 (2020) i 1.252 (2021). Això suposa que el 2021 van baixar un 7,5% respecte dos anys enrere.A Terrassa la baixada és més pronunciada, amb un descens del 34,5% respecte fa dos anys: 255 (2019), 193 (2020) i 167 (2021). A Sabadell, les denúncies del 2021 (238) es redueixen un 14% en relació amb les del 2019 (277). El 2020 n'hi va haver 223. També disminueixen a Santa Coloma de Gramenet, que passen de 201 el 2019 a 126 el 2021.Per contra, a Salt, el municipi amb més denúncies per habitant d'entre els que acumulen més casos de tot Catalunya, es disparen els casos: van de les 59 denúncies el 2019 a les 83 l'any següent i a les 134 el 2021. En aquest municipi, per tant, van créixer un 127,12% les denúncies respecte l'any abans de la pandèmia.A Mataró, les xifres augmenten considerablement en els darrers anys tot i que en menor proporció: les denúncies d'ocupació del 2021, un total de 254, suposen un 60% més que el 2019 (158) i un 70% més que el 2020 (148). També creixen les denúncies a Rubí, que passen de 167 el 2019 a 188 el 2020 i 233 el 2021. Per tant, l'any passat van créixer un 40% respecte al 2019.A Girona o a Reus registren el mateix nombre de denúncies el 2019 -123- i el 2021 -132-, fet que suposa que creixen un 7,3% els casos. En canvi, el 2020 les xifres són diferents: 138 a Girona i 114 a Reus.

