Espanya és l'estat europeu que més s'ha cremat durant el 2022

Més de 286.000han cremat ades del començament de 2022 a causa dels incendis, segons dades del Sistema Europeu d'Informació d'Incendis Forestals (EFFIS) arran del programade la Unió Europea. D'aquesta manera, se situa al capdavant dels països amb més superfície cremada, seguida deamb 149.172 hectàrees arrasades.Aquestes dades passen de triplicar la mitjana d'hectàrees cremades a l'última dècada (54.381 hectàrees) i no inclouen, a més, la superfície cremada en els grans incendis registrats les últimes dues setmanes com el de(Castelló) que roman encara sense control i ha cremat unes 19.000 hectàrees segons la Generalitat o el de la(Alacant), que ha cremat 12.150 hectàrees de terreny, segons el Consorci Provincial de Bombers d'Alacant.Aquests resultats situen el 2022 com eldels últims deu anys, superant amb escreix ja el 2012, fins ara el pitjor any de l'última dècada, en què fins ara s'havien cremat 157.455,93 hectàrees en un total de 25 grans. Des de començament d'any, els serveis d'ja han hagut de treballar en 43 grans incendis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor