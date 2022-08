Troben una espècie de tauró que pot caminar

Uncaminant que tot just s'acaba de descobrir ha trencat totes les regles de la. La troballa és el focus d'un estudi realitzat per laen col·laboració amb investigadors australians.Tots ells van investigar com el fet de caminar i nedar canvia en el desenvolupament primerenc del(Hemiscyllium ocellatum). Aquest petit tauró -no mesura més d'un metre- camina tant dins com fora de l'aigua movent eli empenyent amb lesTrobats al voltant de la gran barrera dedel sud d', aquest tauró que camina és capaç de sobreviure a l'completa (sense oxigen) durant dues hores sense efectes adversos i a una temperatura molt més alta que la majoria dels altres animals tolerants a la(poc oxigen).La capacitat del tauró xarretera per moure's de manera eficient entreen aquestes condicions ambientals desafiadores podria afectar directament la seva supervivència i les respostes fisiològiques al

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor