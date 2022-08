Les dues coses que és millor no fer quan hi ha una tempesta elèctrica

Malgrat que sembla que l'episodi ja ha passat, han estat dies deimportants a. Algunes fins i tot han deixat. Els llamps i els trons poden ser perillosos fins i tot estant dins de casa, i és per això que, encara que sembli que les parets d'un habitatge protegeixen, cal anar amb precaucions.En aquest sentit, els Centres per al(CDC) han fet un seguit de recomanacions. La primera és intentar evitar fer ús d'durant una tempesta elèctrica. Cal evitar des de dutxar-se fins a fregar els plats. Això és degut al fet que l'electricitat del llamp pot transmetre's a través de les canonades d'aigua.El segon consell és evitar l'ús d'aparells electrònics que vaginal corrent. Per tant, és preferible no utilitzar ordinadors, televisors, ràdios, rentadors, assecadores, microones o videoconsoles. El motiu és molt similar: l'delpot conduir-se pels aparells elèctrics i les parets. Això sí, no hi ha problema en usarmòbils.

