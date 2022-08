Geis alerta de l'«augment de l'extrema dreta» a les universitats

La consellera de Recerca i Universitatss'ha mostrat preocupada per l'"augment de l'" al sistema universitari català i ha demanat que no hi hagi cap "" davant d'aquesta situació. "Aquesta és una realitat que també tenim i hem de ser molt rigorosos, contundents i discrets", ha afirmat la consellera, que no ha concretat en quins àmbits estan detectant aquest increment de la presència de l'extrema dreta.Geis ha assenyalat que la universitat "no pot ser" davant d'aquesta realitat, perquè és una institució que ha de defensar "els, les, eli la". La universitat, ha insistit, és un espai "de debat, de crítica, transpirable, on els valors democràtics siguin salvaguardats".D'altra banda, Geis ha assenyalat que les demandes econòmiques de lesi centres de recerca catalans superen els. El departament va demanar als rectorats i centres de recerca que li enviessin les necessitats de finançament d'acord amb els projectes ja contemplats i aquesta n'és la suma total.Tot plegat ho ha revelat Geis en una taula rodona a la(UCE), a, aquest divendres. A la taula hi han participat els rectors de les set universitats públiques catalanes. La titular de Recerca i Universitats ha aprofitat la comunicació d'aquesta xifra per assegurar que només es pot assolir "en un estat independent".En un altre àmbit, Geis ha destacat que finalment la Universitat des'ha integrat en el programa d'intercanvi d'estudiants dins els territoris de llengua catalana (programa). Es tracta d'un programa d'intercanvi que emula les beques, impulsat pel departament a través de lad'Universitats.

