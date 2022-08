Un pacient de Can Ruti, ferit greu després de provocar un incendi

Unde l'hospital) de Badalona ha resultat ferit greu aquest divendres després de provocar un incendi. L'home, amb cremades, ha estat traslladat a l'hospital Vall d'Hebron. Elshan enviat cinc dotacions al lloc dels fets, però quan han arribat el foc ja havia estat apagat pel personal del centre.L'avís s'ha rebut prop de les 11.30 hores d'aquest divendres i només ha cremat uni unade l'habitació del pacient. Està totalment descartat que less'hagin iniciat per causes tècniques o fortuïtes i tot fa apuntar a dir que ha estat provocat.El foc s'ha pogutuns 15 minuts després que s'hagués declarat. A més, el personal de l'badaloní ha registrat lesde l'edifici i ha comprovat que les flames ni el fum no han generat cap incidència més.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor