Els Mossos busquen 741 persones desaparegudes des de fa més de cinc anys

La majoria de casos dees resolen amb força rapidesa, però no sempre així i, en aquestes ocasions, els expedients resten oberts fins que es troba la persona... o indefinidament. Els, de fet, mantenen la investigació de 1.802 denúncies de desaparicions amb més d'un any d'antiguitat i fins i totde concloure. Uns casos en què els familiars ja mantenen sovint poques esperances d'èxit.Aquestes dades van ser revelades pel conseller de l'Interior,, en una recent resposta parlamentària per escrit al diputat de PSC-Units. Amb data de mitjans de maig, la policia catalana mantenia oberts, si bé tres de cada quatre d'aquests, com ja s'ha especificat, porten més d'un any d'investigació infructuosa.Les denúncies per desaparicions no són un fet aïllat, sinó que, de mitjana,a Catalunya. Entre 2017 i 2019, se'n van notifiquen a l'entorn de 4.400 anuals davant dels Mossos, és a dir, més de 12 diàries, si bé els anys següents, segurament per la pandèmia i les restriccions en la mobilitat, aquestes xifres es van moderar, sense deixar de ser elevades. El 2020 n'hi va haver només 2.886 i l'any passat, 3.333, dels quals un terç eren menors d'edat. Aquestes xifres no distingeixen en quins casos es tractava de desaparicionsEn la resposta parlamentària, Elena especifica també que, en aquells casos en què la persona desapareguda sigui, per exemple, una, els encarregats de buscar-lo són els efectius de la zona de residència o d'on se'n va perdre la pista. Només en els casos on no es troba una raó aparent, es mobilitzen recursos propis d'una investigació policial i, en casos amb indicis de criminalitat, unitats d'investigació avançada a través de ladels Mossos. Aquesta, però, només està conformada perEn paral·lel, la policia catalana també intenta descobrir la identitat dels cossos morts que es descobreixen, els quals poden ser d'alguna de les persones de qui s'ha denunciat la desaparició, si bé no sempre s'aconsegueix esclarir. Segons la informació proporcionada, de fet, actualment constenIgualment, els Mossos disposen d'una Oficina d'Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes, la qual s'encarrega de facilitar, així com, en cas de necessitat, se la deriva a serveis d'atenció i assessorament prestats per col·legis professionals, associacions o entitats de persones desaparegudes. Després de diverses reunions amb aquestes darreres durant el 2021, a més, Elena s'ha compromés a constituir aquest any unao una taula de treball per tractar la problemàtica derivada de la desaparició d'una persona.

