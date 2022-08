Compte amb l'«estafa de la maleta»: el nou mètode per robar-te milers d'euros

Estiu i viatges van de bracet gairebé sempre. I la maleta és un d'aquells elements que es converteix en indispensable. Hi portem de tot, des de les peces de roba escollides per als dies de vacances fins al necesser amb els productes d'higiene personal o fins i tot medicaments. Així, és important vigilar-la bé, sobretot en llocs on hi ha una gran afluència de persones, per no perdre-la.



Els lladres saben la importància que tenen les maletes per als viatgers i aprofiten l'època estival per portar a terme l'"estafa de la maleta". Poden aconseguir robar milers d'euros a les víctimes i les autoritats han alertat d'un increment d'aquesta pràctica.

El frau té unun ciberdelinqüent es fa passar per un familiar o amic de la víctima que està a l'estranger i explica mitjançant aplicacions de missatgeria -com ara WhatsApp o Messenger- que té lescap a casa. Un altre motiu és que ha perdut el vol, però les maletes segueixen el camí a l'aeroport de destí.Un cop explicat el motiu, l'estafadorbancària amb una determinada quantitat de diners al número de compte facilitat, demanant que el concepte sigui ". D'aquesta manera asseguren que es puguin retornar les maletes a l'aeroport de destí de forma segura.L'adverteix que quan es reben aquests missatges sempre cal assegurar-se de contactar amb el familiar o amic en qüestió per assegurar-se que el missatge és vertader o fals. A més, destaquen que aquests missatges són habitualment impersonals i es pot detectar fàcilment si es tracta d'una estafa.

