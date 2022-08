Ciuró, sobre el diàleg amb l'Estat: «Més de 10 anys i no sabem què proposa per Catalunya»

Els intel·lectuals a l'exili

La consellera de Justícia,, diu que elestà obert al diàleg perquè "sempre és el camí", però denuncia el que considera una falta "d'interlocució" per part de l'Estat: "Després de més de 10 anys, no sabem que proposa per Catalunya".La consellera ho ha dit en una visita institucional al(MUME) de(Alt Empordà) aquest divendres al matí, on també ha comparat el cas català amb el d'Escòcia aprofitant la visita de l'exprimer ministre,, al museu. "A l'altra banda hi havia algú que volia dialogar i parlar, a Catalunya vam rebre garrotades", ha afirmat.La consellera ha parlat també del, pel qual s'han passejat durant gairebé una hora amb l'exprimer ministre escocès repassant la història que recull el museu. Ha dit que és un "homenatge a l'que van patir molts republicans que fugien del feixisme" i ho ha lligat amb l'actualitat, assegurant que "l'exili no és ni intemporal ni del passat". En aquesta línia, ha fet referència a l'exili dels civils per la, però també dels "nostres legítims representants".Ciuró ha aprofitat la visita de Salmond a la Jonquera per establir paral·lelismes. Ha assegurat que aes va poder fer elgràcies al fet que "a l'altra banda hi havia algú que volia dialogar i parlar". Mentre que a Catalunya, ha dit, "a l'altre costat no hi ha interlocució". I ha afegit: "Elva permetre el referèndum i va fer una proposta de persuasió, a Catalunya vam rebre garrotades". Amb tot, però, ha afirmat que el camí és "el diàleg" i ha reconegut que cal "recuperar lai l'estratègia d'aquella visió de país que teníem i que avui no acaba d'existir per culminar ladel nostre país".En paral·lel, la consellera ha assegurat que Escòcia isón "unesplenament compromeses amb la democràcia" i volen ser part "d'unaque sigui l'Europa dels pobles". L'exprimer ministre escocès, al càrrec en el moment en què es va celebrar el referèndum escocès, ha afirmat que "cal cooperar entre les nacions que volen la independència".A l'acte també hi ha assistit la representant de la, que ha lligat la visita amb el paper que va fer la institució que representa durant la. Arqué ha recordat que la Universitat Catalana d'Estiu va oferir l'oportunitat als intel·lectuals que fugien de la guerra de reunir-se "per veure què es podia avançar i mantenir la identitat catalana" a l'estranger.Una tasca que Ciuró ha valorat considerant que des del MUME "caldria fer un pas més" per recollir com "elsdes de l'exili van fer país" a través de la Universitat Catalana d'Estiu, que justament aquest dissabte a la tarda ofereix una conferència a laa càrrec d'Alex Salmond per parlar de democràcia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor