Xavi i Gerard, creadors de Palup Foto: Palup

"Transmetre confiança és una de les barreres que costa més de trencar amb aquest contacte virtual previ"

"La soledat no s'arregla estant enganxat al mòbil sinó connectant amb gent"

En ple segle XXI, tant les sentimentals com les d'amistat, i en té gran part de responsabilitat la tecnologia. Lesa l'store dels telèfons mòbils s'acumulen, però des de fa uns mesos n'hi ha una amb, creada per(Sabadell, 1990) i(Terrassa, 1992). Són dos llicenciats en Multimèdia per la, al campus egarenc.Però va ser a San Francisco, sota la, on van idear el projecte que serveix per "trencar el gel", diu Nesta, una empenta a "expatriats" per "fer amics" fora del seu entorn, i lluny de casa. I puntualitza que és. Precisament, des dels Estats Units esperenper donar-li expansió i perquè "no tingui data de caducitat", afirma el sabadellenc. Aquesta és la història de Palup que Gerard Nesta explica a- El meu soci, en Xavier Serra, va estar vivint uns anys als Estats Units i es va trobar sol, no coneixia ningú. I tampoc volia tirar de les típiques aplicacions de dating, com Tinder, per quedar amb gent, sense que hi hagués un component sexual. A la vegada, no buscava inscriure's en un grup de l'aplicació MeetUp amb 40 persones, perquè no hi trobaria aquella interacció que buscava. I Palup és una barreja d'ambdues. Es pot anar al cinema, anar a fer una cervesa, escalada, jugar a bàsquet...- Exacte! Potser es vol anar a un concert, fer una activitat esportiva, però en un cercle més reduït. Vuit o deu persones, com a màxim 20, perquè realment s'hi pugui parlar. Que sigui més casual i més informal. El Xavier ho deia: “No hi ha res semblant”. És cert, perquè existeixen aplicacions com la que dèiem de MeetUp, però s'ha de pagar per crear comunitats i no pots, com a privat, fer propostes. Aleshores el vaig anar a veure a San Francisco, en vam parlar i vam quedar que quan tornés a casa ens hi posaríem, però va esclatar la Covid-19, i què has de fer amb un projecte totalment social? Doncs vam esperar i ara l'hem reprès. Vam fer una prova l'agost de 2021 i des del juny ja està en marxa. I ja tenim més de 2.000 usuaris. A més, estem pendents d'una inversió americana que li doni una empenta, perquè ara per ara ho fem tot tant en Xavi com jo.- Ara estem molt involucrats. Organitzem algunes trobades i, de vegades, assistim a d'altres, sense que sàpiguen qui som, anem de paisà. Però al final ho acabem dient. Volem fer que hi hagi un comportament natural dels usuaris i que es preservi l'essència del que és l'aplicació.- Sí, i tant! Al final, és molt orgànic. Com molt innocent, perquè es va a fer una activitat concreta. Evidentment, poden sorgir parelles o algun embolic, però el focus és l'activitat, no hi ha flirtejos. És 100% social. Ara per ara és així, no vol dir que en un futur es puguin organitzar, m'invento, jornades d'speed dating. Pot passar, però ara mateix no.- Treballem bàsicament a Barcelona. És una ciutat cosmopolita, la majoria de propostes estan en anglès i és que, al cap i a la fi, el que anem a buscar és l'expatriat. El mateix cas del Xavi quan era als Estats Units, però a Barcelona. Ara és aquí i després ja anirà a d'altres capitals: Madrid, Londres, París... Volem potenciar la socialització d'una persona que va a treballar a un lloc nou, fins i tot viatgers que van sols pel món i volen fer plans, o gent que se sent sola i simplement vol estar amb d'altres persones, conèixer i no vol lligar.- No descartem que siguin el nostre target, però, per una qüestió de mitjans i capacitat, ara anem a provar amb un públic que creiem que li pot agradar, que va dels 25 als 35 anys. De fet, tenim usuaris amb més de 40 i 50, però ho abordarem com i quan puguem.- No ha passat, però en el cas que fos així, es pot denunciar. L'aplicació, un cop ha acabat la trobada, demana fer una valoració, una cosa ràpida, i també dels assistents. D'aquesta manera, és una via per transmetre confiança, que és una de les barreres que costa més de trencar amb aquest contacte virtual previ. I això afegit a la fotografia, que és obligatòria; l'incentiu que fem a tenir el perfil complet... A més, cal tenir en compte que són activitats amb gent, i diversa, no és un cara a cara com en el Tinder, cosa que contribueix a transmetre més calma. Són mesures que van enfocades a educar la gent.- El que volem és que, en la menor quantitat possible de temps, s'ajudi a trobar un pla pel dia que vulguis. La relació, al final, és humana. Cara a cara. Ja vivim molt dependents del mòbil i volem trencar amb això. La soledat no s'arregla estant-hi enganxat sinó connectant amb gent.- [Riuen] La carrera ens va unir, al campus de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Terrassa. Ja fa molts anys que ens coneixem.

