La misteriosa troballa al fons de l'Atlàntic que els científics no entenen

molt misteriosa al fons de l'. Els investigadors de l'Exploració Oceància de l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica () han localitzat una sèrie de forats al final d'aquest oceà i no entenen com s'han pogut produir. De fet, a través de Facebook han demanat ajuda per si algú té alguna pista sobre el seu origen.La troballa ha estat feta aquest dimecres per un grup de científics marins delsa una profunditat de 2.500 metres i prop de les illes portugueses de les. No és el primer cop que es troben aquests, ja que també van ser detectats el passat dissabte, en aquesta ocasió a uns tres quilòmetres de profunditat.La sospita que sembla més evident fins ara és que, segons els experts, els forats s'hagin produït per les trepitjades d'éssers. Ara bé, elsprop dels forats sembla que poden haver estat excavats per altres. En tot cas, els científics remarquen que és un fet sorprenent i insisteixen a dir que és molt important conèixer com s'han produït.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor