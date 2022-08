Una dona talla els genitals al seu home després de trobar-lo violant la seva filla

La policia de l'va rebre el passat dimecres una trucada per una suposada baralla domèstica a l'àrea de, a l'estat d'. En arribar al lloc dels fets, però, ràpidament van observar que l'escena no era l'habitual en aquestes situacions. I és que van trobar un home a qui la seva dona havia tallat els genitals. El motiu va ser que es va trobar a la seva parella violant la seva filla.Tal com explica el mitjà Times of India, la dona de 36 anys va tallar els genitals de la seva parella amb unquan va descobrir laa la, de només. I no només això, sinó que a més, quan la dona va intentar protegir la filla, l'home també les va agredir físicament.Després de rebre diversos cops, la mare es va defensar amb el resultat final de deixar sense genitals a la que fins llavors era la seva parella. En paraules als mitjans del país, la dona va explicar els fets: "El vaig agafar amb les mans a la massa", va assegurar. "Li he volgut donar una, no me'n penedeixo", va sentenciar la dona. Per ara, l'home es troba ingressat a l'i el seu estat és

