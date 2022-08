Rescaten un mico abandonat en una gàbia a prop d'una platja de Sitges

La, en col·laboració amb la policia local de, han rescatat aquest divendres un primat que havia estat abandonat a prop d'una platja del municipi. L'animal, unfemella que aparentment es trobava en un bon estat de salut, es trobava tancat en una gàbia.Juntament amb la, els agents van trobar-hi una nota en què s'explicava que l'era perquè les autoritats tornessin el primat al seunatural, en un lloc on pogués relacionar-se amb individus de la mateixa espècie i gaudís de prou espai a l'aire lliure. La nota també incorporavai hàbits alimentaris de l'animal.Els fets van tenir lloc el 5 d'agost passat a prop de lai va ser la policia local qui va alertar de la troballa als agents del Servei de Protecció de la Natura () de la Guàrdia Civil.Durant la custòdia de l'animal en dependències policials, els agents del Seprona van gestionar el trasllat i dipòsit del mico a laPrimadomus Primates de), on se li faran els controls veterinaris mentre s'intenta esbrinar qui n'és el propietari per depurar possibles responsabilitats administratives o penals.Es tracta d'una espècie animal, la, catalogada amb un alt grau de protecció en la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres (). És originari de zones humides i boscoses de l'central occidental.

