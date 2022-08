L'Estat estudia permetre excloure els anys d'atur o amb pitjors cotitzacions de les pensions

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, ha exposat que el govern espanyol treballa en diverses fórmules per modificar el càlcul de les pensions de jubilació. En una entrevista a La Sexta ha apuntat que una possibilitat és "ampliar el període" si els darrers anys "no són els millors" en termes de cotització."També es pot fer un millor tractament de les llacunes, els anys on no s'ha cotitzat, o permetre, com es fa en altres països, que una persona exclogui els seus pitjors anys del", ha afegit. A parer seu, un 30% de la població ja no té vides laborals "lineals" que van de menys a més, ja que des de lahi haque no tenen les seves millors dades de cotització just abans de jubilar-se."Tenim diversessobre les quals podem operar", ha resumit Escrivá abans de mostrar-se optimista sobre les dades d'ocupació i les perspectives econòmiques espanyoles. "Hi ha diverses combinacions per abordar aquest problema, que és una", ha resumit el ministre. Així mateix, ha avançat que s'està treballant en noves fórmules que, posteriorment, es presentaran als agents socials a principis de setembre.Sobre la negativa dels sindicats a ampliar al càlcul de la, Escrivá ha destacat que la nova "realitat" del mercat laboral mostra els beneficis d'aquestes fórmules. "En tots els temes sempre hem arribat a acords", ha indicat. Pel que fa a l'actualització de les pensions, Escrivá ha assegurat que els ingressos per cotitzacions socials estan creixent, al voltant del 8,5% i el dèficit de laha passat de l'1,5% del PIB al 0,9% del PIB."Estem per sobre en recaptació de l'esperat. Hem de mirar ingressos i despeses, i el que reflecteixen és una millora de la situació financera de la Seguretat Social, que pot abordar perfectament aquesta situació", ha defensat. Així mateix, ha afirmat que l'actualització de les pensions al nivell de ladel mes de novembre està recollida per llei.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor