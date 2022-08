Còmica aparició de la filla d'un expert en ple directe al 324

La pandèmia de lava comportar molts canvis al nostre dia a dia que, amb el descens del virus, han anat desapareixent. Ara bé, alguns sí que s'han quedat i no sembla que hagin de desaparèixer. Un d'ells és a la televisió, pel que fa a lesMés d'una entrevista telemàtica ha donat moments gloriosos, especialment quan es tracta deAixò és exactament el que ha passat aquest divendres a 324, en plena entrevista en directe a, expert en seguretat aquàtica.Durant la conversa per analitzar els perills del mar després del triple ofegament mortal de Salou , la filla de Martí. La criatura era conscient de la presència de la càmera, però no ha pogut evitar sortir-hi.En primer lloc, la nena ha mirat l'objectiu. Després, ha optat perperò la quietud no ha durat gaire. En reaparèixer a un lateral de la imatge, l'expert-sense perdre el fil de la conversa- però no ha pogut impedir que la trucada acabés amb, de nou.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor