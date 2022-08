Elsingressats a la Unitat de Cures Intensives () sovint pateixen, ja que no mouen el cos i els músculs es debiliten si l'ingrés és llarg. La recuperació és, en molts casos, delicada i llarga: cal "ensenyar" de nou el cos a fer els moviments més habituals. A l', però, ja han trobat laper evitar-ho.Eld'aquest centre sanitari, coordinat amb el de, han posat en marxa una iniciativa que permetrà facilitar la rehabilitació precoç dels pacients ingressats a l'UCI. Es combina unaamb laperquè el pacient pugui pedalar per Barcelona sense moure's del llit.Com funciona?es potsegons la capacitat física de cada pacient i permet fer-li moure les cames de manera passiva si encara no ho pot fer activament. Així, esi es mobilitza la musculatura prematurament. Tot, combinat amb un sistema dque permet al pacient sentir-se com si pedalés per la ciutat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor