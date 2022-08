Acomiaden un treballador de Cementiris de Barcelona que hauria estafat vuit famílies

segons avança El Periódico i han confirmat fonts de Serveis Municipals de Barcelona (B:SM) a l'ACN. L'homea canvi de quantitats que podien arribar fins als, explica el rotatiu.L'empresa va rebre una queixa ciutadana el maig a través de l'Ajuntament de Barcelona sobre el possible, en què van identificar fins a vuit possibles casos d'estafa, assenyalen fonts de B:SM. Cementiris de Barcelona va contactar amb les persones afectades i les ha rescabalat de les quantitats que van pagar de forma irregular.El treballador hauria esgrimit raons inexistents per fer creure a algunes persones que el que demanaven contractar requeria un. L'home hauria, en contra del sistema d'integritat de l'empresa, implementat el 2017 i que vincula tota la plantilla.Durant la investigació interna, l'empresa Cementiris de Barcelona –que pertany a B:SM–i més tard el va suspendre de feina. Finalitzat el procediment legal, el va acomiadar i, aquell mateix dia, va interposar unadavant al jutjat perquè investigui si hi ha possibles responsabilitats penals i civils. El procediment judicial es troba en marxa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor