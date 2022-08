Una dona rep un cop al cap per la caiguda d'un tendal d'un establiment de Reus

Incident aquan el tendal d'un establiment ha cedit i ha caigut parcialmentEls fets han passat a dos quarts d'11 del matí d'aquest divendres a la confiteria Poy de la capital del Baix Camp.Elde l'establiment, situat a la façana exterior, ha caigut i, segons fonts municipals consultades per, ha impactat contra el cap d'una dona que passejava per la zona. Aquesta ha estat valorada pel Servei d'emergències mèdiques (SEM) desplaçat al lloc dels fets, i a posteriori ha estat traslladada a un centre sanitari. El diagnòstic inicial és lleu.Des del 112 s'ha exposat que, "atès que el tendal que ha causat els fets es trobava en mal estat a la façana de l’edifici, ha estat retirat de la zona restant l’espai assegurat per la resta d’usuaris de la via". Els fets han causat certaque en aquell moment passejaven per la zona. Fins al lloc també s'hi han desplaçat efectius de laEls agents han perimetrat amb tanques l'establiment.

