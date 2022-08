Elón els tres factors de risc queDe fet, el 2019 van provocar 4,45 milions de morts a tot el món, és a dir, gairebé la meitat del total, segons una investigació publicada a la revista científica The Lancet."Aquest estudi il·lustra que el càncer segueix sent un important repte per la salut pública que està creixent en magnitud a tot el món. Elsegueix sent ela tot el món, tot i que hi ha altres factors importants que contribueixen a la càrrega del càncer", ha comentat el doctor Christopher Murray, coautor de l'estudi.Els-com el consum de tabac, el consum d'alcohol, les relacions sexuals de risc i els riscs dietètics- van serde la grandelsa tot el món. Concretament, van representar 3,7 milions de morts i 87,8 milions d'anys de vida perduts per discapacitat durant tot el 2019.La principal causa de mort per càncer atribuïble a factors de risc, tant encom en, segons l'estudi va ser el càncer de, que suposa el 36,9% de totes les morts per factors de risc. Anava seguida del càncer de(13,3%), el càncer(9,7%) i el(6,6%) en el cas dels. Pel que fa a les, el càncer desuposa el 17,9% de les morts, seguit del de(15,8%) i del de(11%).

