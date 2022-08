Vilalta assegura que són les discrepàncies internes a Junts les que desestabilitzen el Govern

Es mantindrà la suspensió de Borràs

La secretària general adjunta d'ERC,, ha assenyalat que el principal factor desestabilitzador del Govern són "" a Junts. Unes discrepàncies que "no són noves" -ja es van veure en la gestió de la suspensió de Borràs, en què alguns dirigents van demanar-li un pas al costat- i que s'han fet evidents en les darreres hores arran dels incidents en l'acte d'homenatge a les víctimes delsi el comportament de la presidenta del partit, Laura Borràs. La picabaralla, en aquest cas, va ser pública i diversos dirigents van desmarcar-se de l'actitud de Borràs. En una entrevista a RAC1, Vilalta ha lamentat que "" desestabilitzin i no siguin lleials al pla de la legislatura. "No es pot fer d'oposició i de Govern alhora", ha dit.En aquest sentit, ha demanat una "reflexió" a aquells que no estiguin d'acord amb elassolit després de les eleccions del 14 de febrer. "Que no es faci veure que són discrepàncies entre socis", ha reclamat la dirigent d'ERC, que ha assegurat que les discrepàncies dins dels juntaires no són bones "ni pel Govern, ni per la ciutadania ni pel país". El gest de la presidenta del Parlament suspesa d'anar a saludar dimecres el grup que havia boicotejat l'acte per les víctimes del 17-A no va agradar a diversos membres del partit i, de fet, des del compte oficial de Twitter la formació se'n va desmarcar. Un missatge que va ser difós per, entre d'altres,i diversos consellers.Vilalta ha lamentat les xiulades durant l'acte de record als cinc anys de l'atemptat i, sobre Borràs, la dirigent republicana ha dit que "no era el moment ni per ser corejada ni per voler tenir protagonisme". Pocs minuts després de l'acte, la presidenta de Junts va anar a saludar els manifestants, que la van rebre amb crits de "presidenta" i li van reclamar que el partit sortís del Govern. "Hi ha coses que no toquen, el millor era passar desapercebut", ha indicat Vilalta. També ha lamentat que Borràs recriminés a la presidenta en funcions del Parlament, Alba Vergés, no assistir a l'acte. "Voler fer polèmica d'això és desviar l'atenció; el Parlament estava representat", ha sentenciat Vilalta.La dirigent republicana ha tancat la porta a reconsiderar la suspensió de Laura Borràs com a presidenta del Parlament , tal com demanava. En una entrevista a RAC1, la dirigent republicana ha refermat la decisió que va prendre el seu partit i la mesa al juliol, i ha recordat que el reglament del Parlament és clar en cas que s'obri judici oral per casos relacionats amb la corrupció. En el cas de Borràs, van aplicar l'article 25.4 del reglament i van suspendre Borràs de drets i deures pel cas dels contractes a la, en què la líder de Junts s'enfronta a sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de"Amb coherència amb el que va votar la mesa a finals de juliol, el que farem és no acceptar la reconsideració. Ens mantenim en la mateixa argumentació", ha dit Vilalta. Amb la suspensió de Borràs, la presidència del Parlament recau en la vicepresidenta primera,, de manera interina. ERC no té intenció d'ostentar aquest càrrec -l'acord de legislatura estableix que els republicans es queden la presidència de la Generalitat i Junts, la del Parlament- però el partit que lideren Laura Borràs ino té previst, per ara, presentar cap candidat per rellevar la presidenta suspesa. En aquest escenari, Vilalta ha dit que el partit "no farà deixadesa de funcions". "", ha assegurat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor