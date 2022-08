Un dirigent de la cúpula del PSOE considera innocents Griñán i Chaves

El secretari d'organització del PSOE,, ha titllat d'"" la sentència pel cas dels ERO contra els expresidents de la Junta d'Andalusia, de qui diu que són. Tot i això, ha evitat aclarir su dona suport a la concessió de l'als dos dirigents. "Els indults tenen el seu procediment i s'ha d'esperar", ha assegurat en declaracions a Europa Press. Ha afegit que, per ara, es coneix el veredicte però falta la sentència del Tribunal Suprem i ha recordat que dues de les magistrades van manifestar un vot discrepant."Hem d'esperar a conèixer de forma íntegra la sentència. Després, cada procediment té el seu procés", ha insistit. Cerdán tampoc ha aclarit si el PSOE creu que un eventual indult podria perjudicar el partit en properes cites electorals i s'ha limitat a subratllat que la sentència contra ells és "injusta". La justícia reclamaper a Griñán iper a Chaves pels delictes de malversació i prevaricació en el cas del primer i per prevaricació en el cas del segon.Segons Cerdán, el cas dels ERO no és "comparable" amb, així com altres casos que esquitxen el PP. "No deixa de ser unad'uns ajuts que estaven amb un propòsit molt lloable, que era ajudar treballadors i empreses on uns irresponsables i xoriços se'n van aprofitar", ha argumentat. "Van ser uns pocs, però estan pagant en aquest cas innocents com els expresidents Chaves i Griñán", ha afirmat. De fet, ha puntualitzat que no s'ha produït "per part de ningú" ni tampoc "de cap partit" i que els diners van anar a parar a empreses i treballadors que es van "aprofitar de la situació"."A Espanya no és que la corrupció s'anomeni Gürtel o Lezo o Púnica, la corrupció es diu avui Partit Popular", ha deixat caure el dirigent del PSOE. Amb tot, després de recordar-li que en el cas de l'expresidenttampoc es va demostrar un enriquiment del partit però que va ser la motivació de la moció de censura ha precisat que la corrupció "tota és greu". "La moció de censura no va ser contra Rajoy, era contra todo el que representava el PP i el seu president Mariano Rajoy", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor