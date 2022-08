Sau prepara un dispositiu especial per evitar un nou col·lapse

El cap de setmana passat -diumenge 14 i dilluns 15 d'agost- els accessos al pantà de Sau es van col·lapsar per l'alta afluència de visitants . Centenars de curiosos s'hi van apropar per veure els efectes de la sequera que permet arribar a peu a l'església. Els més previsors van deixar el cotxe a les places d'aparcament que hi ha prop del pantà i que. Però d'altres, més incívics, van estacionar els vehicles als vorals de la carretera que connecta amb Vilanova o s'esperaven a la presa per veure si sortia algun cotxe. En aquest punt hi ha una barrera que permet l'entrada als que tenen reserva.L'alcalde de, explica que normalment hi ha més moviment aquest cap de setmana d'agost, però no s'esperaven arribar a aquest col·lapse. També denuncia que es van viure situacions de "" i "" en alguns casos. "A més de no tenir cita, la gent no feia cas i no volia recular, i d'altres aparcaven al voral", exemplifica. En aquest sentit, exposa queque "van haver de fer cua per arribar a casa seu".Per evitar que es repeteixi el col·lapse, aquest cap de setmana s'ha organitzaentrei vigilants de l'. Voluntaris de Protecció Civil se situaran a la presa i faran de filtre perquè només accedeixin els que tinguin reserva, hi facin alguna activitat contractada o els veïns. Aquells que no ho puguin acreditar hauran de recular. Mossos també avisa que. L'Ajuntament celebra la mesura.Riera també explica que, per exemple, en el cas dels restaurants, que poden acollir uns 400 comensals. "No podem donar servei a les 3.000 persones que vinguin", apunta, subratllant que a alguns visitants -tant de Barcelona com de la mateixa comarca- tampoc ho acaben d'entendre i responen de males maneres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor